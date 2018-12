Atlético de Madrid libera Caio novamente; meia sonha com o Santos

Após o empréstimo ao Paraná, o Atlético de Madrid-ESP aceita ceder Caio Henrique ao futebol brasileiro por mais uma temporada – a definição precisa ocorrer até o dia 31 de dezembro.

Depois de negociar com o Santos em abril e ver o negócio frustrado, o meia sonha com o retorno ao Peixe, onde foi revelado, e vê como positiva a passagem no Paraná, mesmo com o rebaixamento.

“Vim para o Brasil para poder jogar, aparecer, tive oportunidade e agora é descansar e pensar na próxima temporada. Projeto do Paraná não deu certo, mas avaliação é positiva, foram 30 jogos. Tirando o rebaixamento, a experiência foi positiva”, disse Caio, durante o jogo beneficente “Natal Sem Fome” na noite desta terça-feira, na Vila Belmiro.

“Estamos abertos a qualquer proposta, de dentro e fora do Brasil. Houve uma conversa com o Santos, mas não deu certo. Santos é meu time do coração, que me formou, minha casa durante oito anos. Tenho vontade enorme de voltar. Se não for agora, que seja mais para frente. Não ficou nenhuma mágoa, tenho muitos amigos”, completou.

Meia de origem, Caio Henrique também pode atuar como segundo volante. Ele é canhoto e tem 21 anos. O contrato com o Atlético de Madrid se encerra em 2021.