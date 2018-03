Até a véspera, Santos vende menos de 2 mil ingressos para jogo na Vila

O Santos vendeu 1788 ingressos antecipados até a noite desse sábado para a partida contra o São Bento, domingo, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

A expectativa do clube, pelo andar da carruagem, é de público bem baixo. A média na Vila em 2018 é de 6120 torcedores após três jogos. No Pacaembu, é de 22.980, com duas partidas.

Os ingressos variam entre R$ 20 e R$ 80. As vendas seguem na internet, Vila Belmiro e pontos de venda autorizados até o intervalo do jogo no domingo.