Atacante da base do Santos se destaca na China e chama atenção de clube inglês

Caio Mota foi o maior destaque da equipe sub-20 do Santos na Weifang Cup, na China – o Peixe foi vice-campeão ao perder para o Boca Juniors (ARG) na final e o atacante foi o artilheiro da competição, com oito gols e uma assistência em cinco jogos.

O Menino da Vila chamou a atenção do Wolverhampton, adversário na semifinal, após marcar três gols na vitória por 4 a 0. O objetivo, porém, é se firmar no Alvinegro e galgar uma vaga no elenco profissional. O clube inglês consultou os representantes do atleta nos últimos dias.

“Não sei se muda (o patamar), mas eu almejo subir para o profissional todos os dias. Me preparo pra isso, procuro estar sempre pronto para quando a hora chegar”, disse Caio, à Gazeta Esportiva.

“O momento é de trabalhar para subir e ser campeão com o Santos. Essa questão de fora do campo eu deixo para o meu agente cuidar”, completou.

Caio Mota está no Santos desde 2018, depois de passagem vitoriosa pelo Audax. Ele tem contrato até 31 de março de 2021 com o Peixe e é constantemente avaliado entre os sparrings de Jorge Sampaoli.

“Minhas características principais são facão curto, bom pivô, frieza na hora de concluir ao gol e muita movimentação”, concluiu o atacante.

