Assessor do Santos acusa repórter de interferência na arbitragem

O Santos não aceitou muito bem a eliminação na Copa do Brasil após vencer o Flamengo por 4 a 2, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. Segundo o assessor de imprensa do clube, Fabiano Farah, o quarto árbitro do duelo contou com o auxílio de um repórter para orientar Leandro Vuaden a não marcar pênalti em Bruno Henrique, já ao final do primeiro tempo.

Logo após a partida, Fabiano Farah utilizou uma de suas redes sociais para demonstrar sua indignação. Em uma conversa com um torcedor santista, ele revelou a suposta interferência externa no lance.

“E mais um erro de arbitragem. Se ele deu pênalti e a interferência externa anulou a marcação, não tem autoridade. O árbitro manda”, escreveu Farah.

E mais um erro da arbitragem. Se ele deu penalti e a interferência externa anulou a marcação nao tem autoridade. O arbitro manda. — Fabiano Farah (@fabianofarah) July 27, 2017

Em resposta a um torcedor que acusou o presidente Modesto Roma Júnior de nunca reclamar contra erros de arbitragem a favor dos adversários do Santos, Farah respondeu: “Agora cobre também o repórter que emitiu opinião para o banco [de reservas] do Flamengo e repassou ao 4º árbitro. E aí? ”.

Além das lamentações, Fabiano Farah também indicou que o clube irá recorrer à CBF na intenção de anular o duelo que garantiu uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil ao Flamengo.