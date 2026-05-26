Artilheiro do Santos, Gabigol supera números ofensivos da última temporada

Gabriel Barbosa vive seu melhor momento desde o retorno ao futebol paulista. Principal nome do ataque do Santos em 2026, o camisa 9 já superou os números ofensivos que registrou na última temporada pelo Cruzeiro e virou a grande referência do ataque da equipe de Cuca.

Em 25 jogos pelo Peixe nesta temporada, Gabigol soma 12 gols e seis assistências, totalizando 18 participações diretas em gols. Em todo o ano passado, pelo Cruzeiro, o atacante havia participado de 17 gols em 49 partidas, com 13 bolas na rede e quatro assistências.

A fase positiva ganhou ainda mais força nos últimos jogos. Contra o Grêmio, no último sábado, o atacante marcou duas vezes mesmo na derrota santista por 3 a 2, em Porto Alegre. Antes disso, já havia contribuído com gol e assistência contra o San Lorenzo, chegando a quatro participações diretas nos dois compromissos mais recentes.

Além dos números brutos, Gabigol também apresenta eficiência acima da média em 2026. Segundo dados do Sofascore, o atacante possui atualmente a segunda melhor conversão de finalizações em gols de toda a carreira. Até aqui, ele converteu sete das 13 grandes chances que teve, com aproveitamento de 54%.

Diante do Grêmio, segndo o Sofascore, o camisa 9 ainda registrou 89% de aproveitamento nos passes (32 certos em 36 tentados), além de terminar a partida com 0.86 de gols esperados (xG).

#Brasileirão 🇧🇷 Gabriel Barbosa teve a 2ª maior Nota de Grêmio 3-2 Santos! ⚽️ 2 gols (!)

📊 0.86 gols esperados (xG)

✅ 32/36 passes certos (89%!)

👊 1 falta sofrida

💯 Nota Sofascore 8.1 pic.twitter.com/2LN2DrGwK0 — Sofascore Brasil (@SofascoreBR) May 24, 2026



Agora, o atacante será novamente peça central para o Peixe na decisão contra o Deportivo Cuenca, nesta terça-feira, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira.