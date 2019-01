Arthur Gomes quer tranquilizar Sampaoli sobre falta de reforços no Santos

O técnico Jorge Sampaoli ainda não teve reforços no Santos. E enquanto isso, o elenco quer tranquilizá-lo com bom desempenho na pré-temporada.

Um dos exemplos é Arthur Gomes. Reserva na maior parte de 2018, o atacante quer ganhar espaço com o treinador argentino.

“Se chegar reforços, será muito bem-vindo. Os daqui têm qualidade também. E foi o que eu falei, buscamos entender o que ele quer e estamos dando nosso melhor. A cada treino temos que mostrar nosso potencial para ele ficar tranquilo. Ele movimentou todo mundo e ainda não tem time na cabeça. Isso é importante”, disse Arthur, em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

“Temos tudo para ter um grande ano. Eu e meus amigos falamos de que não adianta mudar o treinador e eu não dar o melhor. Tomara que eu encaixe com ele. Estou buscando meu espaço, sou menino ainda, mas quero ser titular do Santos”, completou.

O primeiro compromisso do Santos na temporada será o amistoso contra o Corinthians, domingo, em Itaquera. A estreia oficial será no dia 19, diante da Ferroviária, a princípio na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.