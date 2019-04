Arthur Gomes, do Santos, entrega chocolates para crianças em Cubatão

Arthur Gomes, atacante do Santos, entregou chocolates para mais de 100 crianças neste sábado, na Vila dos Pescadores, em Cubatão.

Na véspera da Páscoa, Arthur foi com seus irmãos na cidade da Baixada Santista para realizar um sonho.

“Sempre foi meu sonho ajudar as pessoas, crianças, pessoas carentes, sempre gostei. E meus irmãos falaram para gente ir e eu falei “na hora” porque sempre sonhei com isso e hoje a condição está melhor e eu vejo que posso ajudar. Sempre que eu via as pessoas fazendo isso, eu gostava, e graças a Deus hoje eu posso fazer o mesmo”, disse Arthur.