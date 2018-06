Arthur Gomes deve voltar ao Santos no clássico; veja o boletim médico

O Santos deve contar com Arthur Gomes como opção no banco de reservas para o clássico desta quarta-feira contra o Corinthians, às 21h (de Brasília), na arena do rival, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante está em fase final de recuperação de entorse no tornozelo esquerdo. O Menino da Vila sentiu a lesão na derrota por 2 a 1 para o Luverdense, pela Copa do Brasil, no dia 17 de maio. O jogador deixou o campo chorando e o departamento médico chegou a acreditar na necessidade de cirurgia.

Arthur é o 12º jogador do Peixe e tinha atuado em todas as 27 partidas antes da lesão. Em coletiva de imprensa neste domingo, o técnico Jair Ventura disse: “Imagina se tivéssemos o Arthur para entrar no segundo tempo?”, depois da goleada por 5 a 2 sobre o Vitória, na Vila Belmiro.

O alvinegro ainda tem outros vários atletas em recuperação. Veja a situação de cada um abaixo:

Bruno Henrique

Com dores no quadril depois de se chocar com a trave contra o Cruzeiro, no dia 27 de maio, no Pacaembu, o atacante foi desfalque diante do Vitória e deve voltar no clássico contra o Corinthians.

Alison

Está em transição depois de entorse no joelho direito, sofrida na derrota para o São Paulo, no dia 20 de maio. Depois de quatro cirurgias na carreira, o volante passou por exame de ressonância magnética e a necessidade de cirurgia foi descartada.

O volante será reavaliado por um médico particular nessa semana antes de ser liberado ou não para treinar com bola. Há a possibilidade de, por precaução, atuar só depois da Copa do Mundo na Rússia, em julho.

Vitor Bueno

O meia também está em transição depois de uma entorse no tornozelo esquerdo. O meia se recupera bem e deve retornar antes da Copa. Ele fica fora no clássico e pode até voltar diante do Internacional, domingo, na Vila Belmiro.

Daniel Guedes

O lateral-direito está com conjuntivite e deve seguir fora contra o Corinthians. Há a expectativa de voltar a ficar no banco de reservas diante do Inter.

Yuri Alberto

Com luxação no ombro direito, o atacante será reavaliado nessa semana. O Menino da Vila, a princípio, não precisará passar por cirurgia e deve retornar antes da Copa do Mundo, contra Internacional ou Fluminense.

Vecchio

Recuperado de dores no joelho direito, o argentino deve voltar a ser opção para Jair no clássico.