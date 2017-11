Arthur Gomes corresponde e Elano tem dúvida no ataque do Santos

A vitória do Santos por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, no último sábado, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, deixou Elano com uma grande dúvida para montar o ataque da equipe contra o Vasco, na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Bruno Henrique e Ricardo Oliveira estão garantidos, mas quem será o terceiro nome? Teoricamente, Jonathan Copete seria a opção natural.

Porém, o atacante foi desfalque no último sábado por conta de uma conjuntivite e acabou sendo substituído por Arthur Gomes. O jovem de 19 anos correspondeu, mostrou personalidade e fez o primeiro gol da vitória sobre o Galo.

Além disso, vale destacar que o colombiano já vinha em má fase e sua titularidade contra o time mineiro estava em xeque antes mesmo da inflamação nos olhos ser constatada.

Maior artilheiro estrangeiro da história do Peixe, com 22 gols anotados, Copete não balança as redes desde o dia 26 de julho, quando marcou dois tentos na vitória santista por 4 a 2 sobre o Flamengo, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Elano vai definir o time titular nos treinos de segunda e terça. As duas atividades são fechadas para a imprensa.

Além do retorno de Copete, recuperado da conjuntivite, o técnico santista também contará com Jean Mota e Matheus Jesus contra o Vasco. A dupla volta ao time após cumprir suspensão automática no triunfo sobre o Atlético-MG