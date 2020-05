Aranha, sobre saída do Santos: “Fiquei calado e com a culpa toda”

Aranha falou sobre a saída do Santos nas redes sociais. As declarações foram feitas em uma publicação do Peixe no Instagram na última quinta-feira.

O Alvinegro postou uma foto com Pelé, Neymar, Rafael Cabral, Zé Love e Aranha, mas não marcou o goleiro e brincou sobre o conteúdo do papel na mão do Rei.

Aranha entrou na brincadeira mesmo assim e escreveu: “O Rei estava mostrando uma foto que ele já usou moicano antes do Neymar e que esta moda o Ney copiou dele (risos), mas essa imagem é duvidosa”.

Alguns torcedores viram o comentário e cobraram Aranha pela saída na Justiça em 2015. À época, a informação era de atrasos salariais como motivação para a decisão. Arouca e Mena também saíram de graça. Arouca e Aranha foram para o Palmeiras. Mena para o Cruzeiro.

Aranha negou o ocorrido e falou sobre ter ficado quieto na ocasião.

“Aí que está o negócio. Antes de julgar precisamos saber o que aconteceu e como aconteceu para depois formar uma opinião. E foi justamente pela história no Santos que decidi ficar calado, escutar inverdades e ficar com a culpa toda”, falou.

“Não vou falar nada por mensagem que pode ser interpretada de várias formas e não vou atacar ninguém, mas qualquer hora terei uma oportunidade de falar sobre isso para quem quiser entender a minha história. Cada um com seu B.O. A verdade sempre chega”, completou.

Aranha ainda fugiu de provocação ao Palmeiras e previu “a verdade” em breve. Procurado pela Gazeta Esportiva, o goleiro agradeceu e disse que pensará se é “realmente necessário” falar sobre a situação.

“Fui reserva no Santos também e outros times. Não me envergonho, muito pelo contrário. Sempre respeitei. E esse papo de “Sem Mundial” é para torcedor. Não me envolvo”, afirmou.

“Qualquer hora vou estar em um programa voltado ao torcedor santista e aí falo tranquilamente pois não teve essa guerra que imaginam e nem saí por grana. As questões foram outras”, concluiu.