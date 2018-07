Aprovado em exames no Santos, Bryan Ruiz assinará contrato nesta quarta

Bryan Ruiz foi aprovado no segundo dia de exames médicos, nesta terça-feira, em São Paulo, e assinará contrato com o Santos nesta quarta. O meia de 32 anos firmará vínculo até dezembro de 2020. Capitão e camisa 10 da Costa Rica na Copa do Mundo, ele chega para assumir a armação do Peixe depois de não renovar seu vínculo com o Sporting-POR. A informação foi inicialmente publicada pelo “UOL”.

O alvinegro convenceu Ruiz com salários de pouco menos de R$ 350 mil e o pagamento de luvas de 500 mil euros (R$ 2,3 mi). O costarriquenho deu prioridade para a Europa, mas como não recebeu boas propostas do Velho Continente, aceitou o desafio no futebol brasileiro.

Bryan Ruiz foi revelado pelo Alajuelense-CRC e passou por Gent-BEL, Twente-HOL, Fulham-ING e PSV-HOL antes do Sporting. O meio-campista disputou 33 jogos, com dois gols e três assistências, na última temporada europeia.

Ruiz conhece um pouco da cidade de Santos por ter se preparado na Baixada Santista com a delegação da Costa Rica para a Copa do Mundo do Brasil, em 2014. À época, o atleta publicou uma foto com a camisa do Peixe.