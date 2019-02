Apresentado, Jean Lucas não se incomoda com contrato sem compra fixada no Santos

Jean Lucas foi apresentado oficialmente como reforço do Santos na tarde desta quarta-feira, no CT Rei Pelé. Emprestado pelo Flamengo, o meio-campista vestirá a camisa 30.

O jovem de 20 anos apresentou as suas características e não mostrou incômodo com o contrato curto, de um ano, sem valor de compra fixado.

“Não sou Alison nem Pituca, sou o Jean. São excelentes jogadores, tenho boa chegada na frente, ajudo a marcação e pretendo fazer muitos gols com a camisa do Santos”, disse Jean Lucas, antes de falar que se inspira no Pogba e Paulinho.

Ele vem me acompanhando como me disse, vendo vídeos meus e jogos passados pelo Flamengo. Gostou muito e me queria aqui. Espero conquistar a torcida do Santos o mais rápido possível.

“Minha cabeça está muito boa, penso no Santos, espero fazer um excelente ano e depois só Deus sabe o que pode acontecer”, completou.

Jean Lucas falou que, no Rio de Janeiro, também ouvia as brincadeiras sobre “jogar de terno”, assim como Renato no Santos.

“Sou considerado no Rio como quem joga de terno, por camisa dentro do short, falam que eu sou moderno. Me apresentaram o terno e gostei muito (na apresentação)”, afirmou.

