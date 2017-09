Após vitória no clássico, Santos inicia maratona e ficará uma semana longe de casa

A vitória contra o Corinthians já é passado no Santos. O elenco do Peixe teve poucos minutos para saborear o triunfo por 2 a 0 sobre o rival, na tarde deste domingo, na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Logo depois da partida, o elenco lanchou no próprio estádio e partiu logo na sequência para o aeroporto de Guarulhos, onde embarcou para Equador durante a madrugada desta segunda-feira. Na próxima quarta, o alvinegro terá pela frente o Barcelona de Guayaquil, às 21h45 (de Brasília), pela ida das quartas de final da Libertadores.

Como não existe voo direto de São Paulo para cidade equatoriana, houve uma escala em Bogotá, na Colômbia. A ideia da comissão técnica é realizar uma atividade regenerativa ainda na tarde desta segunda, no hotel que o elenco ficará em Guayaquil. Já na terça, o técnico Levir Culpi comandará o último treino antes do confronto com o Barcelona.

Logo depois do embate com o time equatoriano, a delegação santista embarca direto para o Rio de Janeiro, onde a equipe irá encarar o Botafogo, no próximo sábado, às 19h (de Brasília), no Engenhão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.