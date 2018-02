Após um mês de gestão, diretor e outros não têm contrato no Santos

O presidente José Carlos Peres assumiu o Santos há um mês. E o tempo não foi suficiente para formalizar os contratos de vários profissionais. Dentre eles, o executivo de futebol Gustavo Vieira. A informação foi publicada pelo “Lance” e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Gustavo e outros funcionários com contratos de Pessoa Jurídica ainda não estão oficializados no clube. A explicação é burocrática. O Peixe mudou o departamento jurídico e o setor de Recursos Humanos. Só a partir dessas mudanças, os novos empregados podem assinar.

No caso de Gustavo Vieira, o caso é mais delicado. O cargo de executivo de futebol não existia no organograma. E além das burocracias já citadas, é necessária a aprovação do Comitê de Gestão e do Conselho Deliberativo.

Diante do imbróglio, os novos funcionários trabalham normalmente e ganharão o salário retroativo. O alvinegro pretende resolver todas essas pendências nos próximos dias.