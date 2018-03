Após um ano, Vladimir ganha chance no Santos; Vanderlei não gosta

Vladimir será titular do Santos contra o São Bento neste domingo, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. O goleiro fará parte da formação reserva do técnico Jair Ventura e sairá jogando depois de quase um ano.

A última partida do camisa 12 foi justamente contra a equipe de Sorocaba, no dia 22 de março de 2017. À época, o arqueiro vivia bom momento, inclusive na Libertadores, mas acabou perdendo a vaga para o titular Vanderlei.

Vanderlei não gostou da opção do Jair para este domingo. O goleiro gostaria de atuar. Na sexta-feira, ele conversou com o treinador em sua sala por alguns minutos e soube que não seria relacionado. Não houve qualquer retaliação, mas o jogador gostaria de estar em campo.

Além da questão física, Jair Ventura acha que Vladimir merece uma oportunidade. O goleiro tem treinado bem e precisa ter ritmo de jogo para o caso de alguma eventualidade. A reposição imediata não atua há um ano e poderia sentir os efeitos da inatividade quando aproveitado.

O time provável para este domingo é: Vladimir, Robson Bambu, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Dodô; Guilherme Nunes, Renato e Vitor Bueno; Arthur Gomes, Diogo Vitor e Yuri Alberto.