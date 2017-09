Após triunfo e 17 horas, Santos chega a Guaiaquil: “Viagem bacana”

A primeira parte da ‘maratona santista’ foi concluída com sucesso. Após a vitória no clássico contra o Corinthians, no último domingo, a delegação do Peixe desembarcou em Guaiaquil, no Equador, às 12h30 desta segunda-feira e já começa a preparação para pegar o Barcelona-EQU, na próxima quarta, às 21h45 (de Brasília), pela ida das quartas de final da Libertadores.

Logo após o triunfo no clássico, o elenco do Santos lanchou dentro da Vila Belmiro e partiu às 19h30 para o aeroporto de Guarulhos. Ao todo, foram 17 horas de viagem até chegar no Equador. Como não existe voo direto de São Paulo para Guaiaquil, houve uma escala em Bogotá, na Colômbia.

“Você vem de uma vitória e a viagem é mais bacana. Depois do desgaste, estamos bem focados em fazer um bom jogo aqui”, disse Bruno Henrique no desembarque do hotel.

Ainda nesta segunda, o técnico Levir Culpi promoverá um treino regenerativo na academia do local. A atividade acontecerá às 21h (de Brasília). Já na terça, os santistas fazem o último treino antes do confronto com o Barcelona-EQU.

Logo depois do embate com o time equatoriano, a delegação santista embarca direto para o Rio de Janeiro, onde a equipe irá encarar o Botafogo, no próximo sábado, às 19h (de Brasília), no Engenhão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.