Após três jogos, Santos volta a ter lucro na Vila Belmiro

O Santos voltou a lucrar com a bilheteria em uma partida na Vila Belmiro neste domingo, em duelo contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. O Peixe arrecadou R$ 44.248,09 com os 8.124 presentes e a renda total de R$ 179.645,00.

O Peixe vinha de três prejuízos consecutivos – R$ 40 mil diante do Vitória, R$ 28 mil contra o Luverdense e mais R$ 384 ante o Paraná.

O alvinegro voltará a campo para enfrentar o Fluminense, quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão. Na 16ª colocação, o Santos precisa vencer para não ficar na zona do rebaixamento durante a pausa para a Copa do Mundo na Rússia.