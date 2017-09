Após traumas com Barcelona, Santos busca vingança contra ‘irmão pobre’ na Liberta

Os torcedores do Santos costumam ter pesadelos quando escutam alguém falar do Barcelona. Afinal, o Peixe sofreu duas goleadas traumáticas para o time espanhol nos últimos anos. A primeira, em 2011, aconteceu na final do Mundial de Clubes, quando Messi, Xavi e Iniesta colocaram os santistas ‘na roda’ e ficaram com a taça após vitória por 4 a 0. Duas temporadas depois, os catalães aplicaram um impiedoso 8 a 0 em amistoso no Camp Nou.

Nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), os santistas poderão conquistar sua tão sonhada vingança contra o Barça. Porém, o duelo não será diante do time de Messi e Suárez. No estádio Monumental Isidro Romero Carbo, no Equador, o Peixe terá pela frente o ‘irmão pobre’ de Guaiaquil, pela ida das quartas de final da Libertadores.

Porém, engana-se quem pensa que o Barcelona equatoriano será presa fácil para os comandados de Levir Culpi. Afinal, a equipe já provou sua força nesta edição do torneio continental, ao eliminar o Palmeiras nas oitavas, e Estudiantes, da Argentina, e Atlético Nacional, da Colômbia, na primeira fase.

“Sabemos que um resultado positivo aqui nos dá bastante condições de avançar. Encaramos esse jogo com muita vontade, sabemos que um resultado positivo aqui nos dará a chance de decidir dentro da nossa casa, diante da nossa torcida, o que a gente mais gosta”, disse o atacante Ricardo Oliveira.

E para o confronto decisivo, o treinador santista terá apenas o desfalque de Copete no time titular. O colombiano sofreu mialgia no músculo adutor da coxa esquerda e nem viajou para o Equador. Thiago Ribeiro assume a titularidade, assim como aconteceu na vitória sobre o Corinthians, no último domingo, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

Em contrapartida, Levir contará com o retorno de David Braz. O zagueiro cumpriu suspensão automática no clássico e volta na vaga de Gustavo Henrique, que teve estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

Barcelona prioriza a Liberta

Assim como o Santos vem fazendo ao longo da temporada, o Barcelona de Guaiaquil tem a Libertadores como principal objetivo na temporada. No Campeonato Equatoriano, a equipe comandada por Guillermo Almada ocupa apenas a nona colocação.

Porém, os amarelos, como são conhecidos, vêm de um empate heroico no último sábado contra o Independiente del Valle, após saírem perdendo por 2 a 0.

“Assistimos o jogo que eles fizeram contra o Palmeiras. Mas vamos estudar mais para tentar neutralizar”, explicou o santista Bruno Henrique.

O principal desfalque do Barcelona é o atacante Ariel (ex-Coritiba e Internacional), que se machucou durante treinamento na última semana e deve ficar fora até do jogo de volta.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X BARCELONA DE GUAIAQUIL

Local: Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guaiaquil (EQU)

Data: 13 de setembro de 2017, quarta-feira

Horário: 21h45 (de Brasília)

Árbitro: Daniel Fedorczuk (URU)

Assistentes: Richard Trinidad (URU) e Gabriel Popovits (URU)

BARCELONA DE GUAIAQUIL: Banguera; Pedro Velasco, Darío Aimar, Arreaga e Pineida; Gabriel Márquez, Oyola, Marcos Caicedo, Damian Diaz e Castillo; Jonatan Álvez.

Técnico: Guillermo Almada

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Renato, Alison e Lucas Lima; Thiago Ribeiro, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Técnico: Levir Culpi