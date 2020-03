Após “teste” falhar, Santos tenta negociar Uribe; México pode ser destino

O Santos esperava vender Fernando Uribe no fim de 2019, mas não obteve sucesso e esperou pela avaliação do técnico Jesualdo Ferreira nestes primeiros meses da temporada.

O português, assim como Jorge Sampaoli, não se empolgou com o desempenho do centroavante nos treinamentos e jogos. Prova é nem levá-lo ao banco de reservas contra Palmeiras, no Campeonato Paulista, e Defensa y Justicia, pela Libertadores da América.

A frustração ocorre pouco tempo depois de Uribe recusar proposta de empréstimo do Athletico-PR em busca de oportunidades no Peixe. O Alvinegro não deu andamento na negociação por conta do “não” do atacante.

Diante desse cenário, o Santos tentará negociá-lo até a próxima janela internacional de transferências, no meio do ano. O Peixe e os empresários enxergam o futebol mexicano, onde Uribe se destacou pelo Toluca, como provável destino.

Contratado por cerca de R$ 5 milhões junto ao Flamengo no ano passado com um dos maiores salários do elenco, Fernando Uribe ainda não se firmou. São 14 jogos ao todo e nenhum gol marcado. O contrato vai até junho de 2022.

