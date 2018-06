Após sair do Fluminense, Abel diz que não tem intenção de aceitar propostas agora

Abel Braga pediu demissão do Fluminense neste sábado. E a decisão não tem nada a ver com proposta de outro clube. O técnico quer descansar neste momento. O Santos pode ser um dos interessados.

“Não tem nada disso (Santos) e eu não vou pegar nada agora”, disse o treinador, em rápido contato com a reportagem da Gazeta Esportiva.

O Peixe ainda não sabe se irá manter Jair Ventura. A ideia é se reunir com o técnico para um balanço junto ao Comitê de Gestão. Abel e Zé Ricardo, também sem clube, agradam ao presidente José Carlos Peres.

Abel Braga tem 65 anos e vinha de dificuldades técnicas e financeiras no Fluminense. Os cariocas perderam nas últimas quatro partidas do Campeonato Brasileiro – Paraná, Flamengo, Atlético-MG e o próprio Santos, antes do recesso para a Copa do Mundo na Rússia.

“Certamente é uma perda muito grande para o Fluminense. Abel estava conosco desde o início da gestão. Mas entendeu que era o momento de encerrar este ciclo. Respeitamos a decisão dele e já estamos em busca de uma reposição à altura para o carro-chefe do nosso clube”, lamentou o presidente Pedro Abad em nota oficial no site do Fluminense.