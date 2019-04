Após saída do Santos, zagueiro é disputado por Roma e Sevilla

Livre no mercado após o término do contrato com o Santos, no último domingo, Matheus Guedes é disputado por Roma, da Itália, e Sevilla, da Espanha.

O protagonista nessa história é Ramón Rodríguez Verdejo, conhecido como Monchi. O diretor esportivo estava na Roma, quando encaminhou um acordo com Matheus, e agora quer levar o zagueiro para o Sevilla, onde atualmente trabalha.

A Roma tem um pré-contrato com Matheus Guedes e espera para confirmar o acordo, enquanto o Sevilla busca uma reviravolta no caso. A definição deve ocorrer ainda nessa semana.

O representante de Matheus não se pronuncia oficialmente sobre o caso. O Santos alega ter tentado de todas as formas a renovação do jogador de 19 anos.

