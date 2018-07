Após reunião, Santos valoriza Jean Mota e busca a permanência

Jean Mota está em alta no Santos. O executivo de futebol Ricardo Gomes se reuniu com um de seus representantes na tarde desta quinta-feira, em São Paulo, e manifestou o desejo de contar com o meia no segundo semestre.

Jean atraiu o interesse do Borussia Monchengladbach e um empresário foi à Alemanha para negociar, mas o Peixe não quer liberá-lo nesta janela internacional de transferências, a não ser em caso de “proposta irrecusável”.

O jogador de 24 anos está nos planos do técnico Jair Ventura e foi titular na maior parte das partidas nesta temporada. O alvinegro entende que o elenco não tem muitas opções no setor e não quer abrir mão de Jean.

Jean Mota foi contratado em 2016 junto ao Fortaleza. O Santos pagou R$ 800 mil por 100% dos direitos econômicos do atleta. Seu contrato vai até junho de 2022.

Meia de origem, mas já utilizado como lateral, volante e ponta no Peixe, Jean tem 33 jogos em 2018, com um gol marcado. No total, são 102 partidas e quatro gols.