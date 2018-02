Após reunião, Santos fica perto de renovar com Diogo Vitor

O Santos está mais perto de renovar com Diogo Vitor. Após reunião nesta quinta-feira, um acordo por um contrato de três anos foi encaminhado. A conversa contou com um dos representantes do atacante e o departamento jurídico do Peixe.

Agora falta o “ok” do presidente José Carlos Peres. A expectativa é que até segunda-feira o contrato esteja assinado. O atual vínculo é válido até o dia 31 de março.

Para manter o jogador que se destacou pelo time B, o alvinegro aumentou a oferta de salário e também ofereceu luvas, o pagamento característico por um novo contrato.

Se renovar com o Santos, Diogo Vitor será promovido ao elenco profissional. Depois de polêmicas, com sumiços e atos de indisciplina, o atacante se manteve na linha em 2017, nas disputas da Copa Paulista e do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Outros dois jogadores do Santos B passaram a treinar no time principal com o técnico Jair Ventura: o meia Diego Pituca e o atacante Diogo Cardoso.