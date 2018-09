Após reação, Santos muda discurso na web: “Estão deixando a gente sonhar”

Em meio a resultados ruins e briga contra a zona do rebaixamento, o Santos lançou a campanha #ReageSantos nas redes sociais. A hashtag deu certo, o torcedor lotou estádio e o Peixe realmente saiu da fase ruim. São oito jogos de invencibilidade e sete sem sofrer gols com o técnico Cuca.

E depois da vitória por 2 a 0 sobre o Paraná neste domingo, no Estádio Durival de Britto, o alvinegro mudou o discurso. A nova frase é: “Estão deixando a gente sonhar”.

O Santos foi à oitava colocação no Campeonato Brasileiro, com 31 pontos e uma partida a menos. O Atlético-MG, primeiro no G-6 e na zona de classificação para a Libertadores da América, tem 38.

O Peixe voltará a campo para o clássico contra o São Paulo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.