Após mudar estilo, Sampaoli quer Santos “original” contra o Grêmio

O Santos venceu o Grêmio por 2 a 1, em Porto Alegre, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O bom resultado foi construído com um estilo diferente: formação mais defensiva e bola no pé do Tricolor. Jorge Sampaoli quer uma história diferente agora.

O técnico espera ver o Peixe “original” diante dos gaúchos neste sábado, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Brasileirão, na abertura do returno.

O argentino tem armado o Alvinegro para ficar com a bola, marcar alto e deixar os visitantes, de características semelhantes, desconfortáveis. Sampaoli prevê um duelo ferrenho pela posse. Santos e Grêmio têm a maior média do campeonato (57%).

Na arena do Grêmio, o Peixe teve apenas 39,3% da bola e finalizou oito vezes. Os donos da casa chutaram o triplo (24) e tiveram algumas chances para empatar no fim.

Diferentemente da vitória no Rio Grande do Sul, o Santos deve atuar com dois zagueiros e três atacantes neste sábado. No primeiro turno, a opção foi por um 3-5-2.

A provável escalação do Peixe é: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Jorge; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Marinho, Soteldo e Eduardo Sasha.

A formação da vitória na arena foi: Vanderlei, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique; Victor Ferraz, Jean Lucas, Diego Pituca, Jean Mota e Felipe Jonatan; Soteldo e Eduardo Sasha.