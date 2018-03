Após início fulminante, Gabigol cai de rendimento no Santos

Depois de um início fulminante, com quatro gols em quatro jogos, Gabigol teve uma queda de rendimento no Santos. O camisa 10 não marcou e nem atuou bem nas suas últimas três partidas, contra Real Garcilaso-PER, Nacional-URU e Botafogo-SP.

Após retornar da Europa, Gabriel se readaptou rapidamente e balançou as redes diante de Ferroviária, São Caetano, São Paulo e Santo André, mas desfalcou o Peixe no clássico contra o Corinthians por causa do terceiro cartão amarelo e foi discreto nos três desafios seguintes.

No Peru, Gabigol teve chance de empatar o jogo na altitude antes do Garcilaso fazer o segundo gol. Contra o Nacional, foi expulso no fim do primeiro tempo. E diante do Botafogo, perdeu oportunidade clara no começo da partida e pouco apareceu até o apito final.

Internamente, o alvinegro entende que é questão de tempo para o atacante voltar a atuar bem. A comissão técnica conversou com ele após a expulsão na Libertadores e sentiu seu arrependimento. Cogitou-se uma multa, mas a punição não foi adiante pela diretoria.

Quando veio ao Brasil e fez gols consecutivos, parte da crônica esportiva viu Gabigol como melhor centroavante do Brasil. Agora, depois de jogos sem brilho, os elogios não são mais vistos. O Santos não crê que o camisa 10 vá fazer um gol por partida, porém, acredita que ele pode render bem mais do que nos últimos compromissos.