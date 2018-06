Após indicação de Grafite, clube francês vai atrás de Veríssimo, do Santos

O Olympique de Marselha-FRA está interessado em Lucas Veríssimo, do Santos. O técnico Rudi Garcia deu o aval para a contratação do zagueiro após chancela de Grafite, ex-atacante comandado por ele no Le Mans.

Um representante do Olympique se reuniu com o presidente José Carlos Peres nesta sexta-feira, no Business Center do Peixe, em São Paulo. O alvinegro pediu 9 milhões de euros (R$ 39,5 milhões) e o francês prometeu oficializar a oferta em breve.

Na noite desta quinta-feira, em reunião do Conselho Deliberativo, Peres afirmou que gostaria de 10 milhões de euros por Veríssimo. O zagueiro é visto como uma das soluções para aliviar as contas e não prejudicar tanto a equipe titular, já que há David Braz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Robson Bambu à disposição.

Três equipes italianas também estão no páreo, mas não entregaram propostas ainda: Torino, Udinese e Lazio. Em fevereiro, o Peixe quase vendeu Lucas Veríssimo para o Spartak Moscou-RUS. A oferta foi de 7,5 milhões de euros (R$ 32 milhões, à época), mas um desacerto entre os empresários inviabilizou o acordo e o zagueiro permaneceu

Veríssimo tem contrato até 30 de junho de 2022 e vê a transferência para a Europa com bons olhos. Em 2017, o zagueiro esteve na mira do Stuttgart-ALE, Saint-Éttiene-FRA e ainda foi observado in loco por funcionários da Juventus-ITA.