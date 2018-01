Após grave lesão, Gustavo Henrique mira volta por cima no Santos

Após sofrer com uma grave lesão no joelho esquerdo, Gustavo Henrique quer recuperar o seu espaço no Santos em 2018. Em processo de transição do departamento médico para o gramado, o zagueiro prega cautela em seu retorno, mas projeta uma temporada de conquistas com a camisa do Peixe.

“Espero que esse seja meu ano. Vou trabalhar muito para isso. Já sofri muito com lesões. Quero só evoluir agora para conquistar muitas coisas aqui. Fiquei durante as férias aqui no CT para me recuperar. Consegui trabalhar bem, mas no treino com bola o ritmo é diferente”, afirmou o defensor.

Revelado nas categorias de base do Santos, Gustavo Henrique passou o ano de 2017 quase todo tratando da lesão no joelho. Entrou apenas duas vezes em campo, sendo que na última delas teve de ser substituído durante o primeiro tempo na vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, em setembro, pelo Campeonato Brasileiro.

“Fiquei muito tempo parado e isso atrapalha. Estou sentindo a falta de ritmo e de preparo físico. Mas estou evoluindo e espero voltar o mais rápido possível para ajudar o Santos”, projetou o atleta de 24 anos.

Neste processo de transição para o gramado, em que já começou a trabalhar com bola juntos aos companheiros, o zagueiro teve a oportunidade de conhecer o técnico Jair Ventura, que foi contratado no início do ano. E foram boas as primeiras impressões que Gustavo Henrique teve do treinador.

“O Jair está sendo bem cauteloso comigo, me colocando para treinar aos poucos. A comissão sabe que eu tive problemas sérios no joelho, no ano passado, e fiquei um bom tempo parado. Essa cautela é legal, mostra que estão preocupados comigo. Vou tentar me adaptar o mais rápido possível para ficar 100% à disposição”, encerrou.

Após estrear com vitória por 3 a 0 sobre o Linense, o Santos volta a campo nesta segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), para enfrentar o Bragantino, na Vila Belmiro. Com Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo fora, a tendência é que a zaga seja formada por Luiz Felipe e David Braz.