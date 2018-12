Após elogio de Sampaoli, atacante do Santos diz: “2019 será meu ano”

Yuri Alberto foi elogiado pelo novo técnico do Santos, Jorge Sampaoli, na apresentação oficial realizada na última terça-feira, em São Paulo.

O atacante de 17 anos foi citado espontaneamente, sem qualquer pergunta sobre ele, diferentemente de Rodrygo, Bruno Henrique e Victor Ferraz. E esse estímulo faz o Menino da Vila crer em um 2019 de afirmação.

“Fico feliz com as palavras do Sampaoli na chegada. Tenho certeza que vou aprender muito com ele, que é um dos melhores treinadores do mundo. Posso dizer que ganhei uma nova motivação e inspiração ao saber que ele já me conhece. Tenho ainda mais certeza que 2019 será meu ano. Estou muito focado e com isso, entro muito confiante para a temporada. Quero ser o centroavante do Santos, vou retribuir a confiança e corresponder dentro de campo”, disse o jovem artilheiro.

Yuri foi lembrado por Sampaoli em uma resposta sobre a análise do elenco do Peixe. O argentino quer vê-lo de perto após se impressionar com vídeos.

“Analisamos muito o elenco do ano anterior, mesmo em pouco tempo. Yuri Alberto nós vimos jogar e tem grande potencial para analisarmos dentro do campo. Não é só o individual, mas com companheiro, como melhora com outro. Cada jogador que chegue ao clube precisa ter características compatíveis. De nada serve trazer um centroavante que não se relacione com os extremos. Primeiro com a análise e nos apoiaremos muito em Renato (executivo de futebol) e depois sobre cada jogador necessário para complementar”, explicou o treinador.

Promovido ao elenco profissional do Santos no fim de 2017, Yuri disputou 17 partidas nesta temporada, com dois gols marcados. Ele e Felippe Cardoso, por enquanto, são as opções para a camisa 9 do Peixe. Rodrigão deve ser negociado e o Alvinegro procura mais uma opção para o setor.