Após “dia do fico”, Peres pede paz no Santos e cobra saída de Rollo

Depois de ter o impeachment reprovado pelo associado do Santos neste sábado, na Vila Belmiro, o presidente José Carlos Peres pediu paz para trabalhar.

O mandatário quer profissionalizar o clube sem maiores preocupações políticas e espera pela renúncia do vice-presidente Orlando Rollo após reunião na segunda-feira.

“Os santistas têm que dar as mãos. Tinha o sentimento de que ia ficar. Captei nas redes. E agora é momento de paz. Dormi tarde, me preocupei, preciso de paz para trabalhar. Fiz o que eu poderia. A administração está boa, jogadores estão felizes, recebem em dia. Temos feito tudo que nos pedem, como um pedido do Cuca por uma lanchonete. Pagar conta é dia a dia, não precisa passar pelo Comitê de Gestão. Esse ano talvez faltou habilidade, conhecimento e experiência de não falar para a torcida que era ano de limpeza. Eu não esperava tanto entulho e não é desculpa. Agora temos que chamar as quatro áreas, futebol, financeiro, jurídico e marketing/comunicação para profissionalizar o clube e ver o que temos que cortar”, disse o presidente, antes de comentar sobre Orlando Rollo.

“Vamos conversar segunda-feira. Nós e o Comitê de Gestão. Não é renúncia, é conversa. Ele ama o clube, mas por mim ele não fica”, completou.

O atual Comitê de Gestão é formado por Peres, Rollo e mais três: Estevam Juhas, Fabio Gaia e Pedro Doria Mesquita. Há quatro vagas disponíveis depois das renúncias de Andres Rueda, Hanie Issa, Urubatan Helou e José Carlos de Oliveira.