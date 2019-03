Após deixar campo de ambulância, Aguilar fará exames em hospital

Escalado como titular diante do Corinthians, o zagueiro Felipe Aguilar precisou deixar o gramado de ambulância após dividida em jogada aérea na tarde deste domingo. De acordo com o Santos, do estádio de Itaquera, o colombiano seguiu diretamente para o Hospital Sírio Libanês.

No último minuto do primeiro tempo, com o placar em 2 a 1 para o Corinthians, Danilo Avelar e Aguilar se chocaram em tentativa de cabecear a bola na área do time visitante. O defensor santista chegou a ficar desacordado, causando preocupação entre jogadores dos dois times.

Chamada ao gramado pelos próprios atletas, a ambulância entrou para remover Aguilar, já com um colar cervical instalado. Alguns torcedores corintianos, inclusive, aplaudiram no momento em que o veículo deixou o campo da arena de Itaquera com o santista.

Consciente e responsivo, Aguilar recebeu o primeiro atendimento ainda no posto médico do estádio. Em seguida, o zagueiro colombiano foi encaminhado ao Hospital Sírio Libanês para realizar exames complementares, segundo informação da assessoria de imprensa do Santos.

O Corinthians ganhou por 2 a 1 o primeiro jogo diante do Santos pela semifinal do Campeonato Paulista. Portanto, para avançar à final precisa apenas de um empate na partida com início previsto para as 20 horas (de Brasília) da próxima segunda-feira, no Estádio do Pacaembu.