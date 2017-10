Após atrasos, Santos lançará estátua de Zito na frente da Vila

O eterno capitão santista Zito finalmente receberá sua homenagem na frente da Vila Belmiro. O Peixe e a Prefeitura de Santos vão inaugurar a estátua do ex-jogador, morto em junho de 2015, na próxima segunda-feira, às 20h, em frente ao portão 6 do estádio.

Inicialmente, o monumento deveria ter sido entregue em outubro do ano passado. A obra era de responsabilidade da prefeitura, que buscou patrocinadores para bancar a obra, que chegou a ficar paralisada por vários meses.

Nascido em 8 de agosto de 1932, na cidade de Roseira, interior de São Paulo, José Ely Miranda, o Zito, começou sua carreira no Taubaté. Chegou a Vila Belmiro no ano de 1952, e tornou-se um dos jogadores mais completos da história do futebol. No Peixe, ele foi bicampeão mundial em 1962 e 1963 e pela seleção brasileira, em 1958 e 1962.