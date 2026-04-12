Apesar de gol anulado, Neymar elogia árbitro de jogo do Santos

Após uma onda de críticas à arbitragem de seu último jogo, contra o Remo, Neymar elogiou a arbitragem de Rafael Klein na noite deste sábado, na vitória do Santos sobre o Atlético-MG. O craque deixou um comentário em post feito no Instagram e exaltou a atitude do juiz em explicar o lance do gol anulado do Peixe, que o colocaria em vantagem ainda no primeiro tempo.

"Isso sim é um árbitro que sabe levar o jogo, explicar os lances… porque nós estamos no calor do jogo, queremos ganhar e tudo mais e se o árbitro for inteligente, consegue ganhar o respeito de todos em campo!", escreveu Neymar, em post feito pelo perfil Sou do Apito.

Aos 21 minutos de jogo, Igor Vinícius levou para dentro e finalizou de esquerda da entrada da área. A bola desviou no braço de Gabigol, que estava colado ao corpo, e acabou na rede. No entanto, o gol foi anulado pela arbitragem.

Ao final do jogo, o assistente Victor Hugo Imazu dos Santos explicou a Neymar e ao auxiliar César Sampaio o motivo do cancelamento do gol santista.

“Se pega na mão dele e você faz o gol, era gol, porque não é uma mão de falta. Mas como foi gol, aí o futebol não aceita”, disse o auxiliar.

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Situação da tabela

Mesmo com o gol anulado, o Peixe venceu o Atlético-MG com gol de Moisés e foi à 14ª posição do Brasileirão, com 13 pontos, cinco a mais que o Remo. O time paraense ocupa o 17° lugar, abrindo a zona de rebaixamento, com oito pontos, dois a menos que o Corinthians, primeiro time fora do Z4.

Próximo jogo

Jogo: Santos x Deportivo Recoleta-PAR

Competição: Copa Sul-Americana (2ª rodada)

Data e horário: 14 de abril de 2026 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)