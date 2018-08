Antes de ‘jogo do ano’, Santos recebe o Bahia na Vila Belmiro

Antes do “jogo do ano”, o Santos receberá o Bahia neste sábado, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe precisa manter o foco na partida, mesmo perto da decisão diante do Independiente na terça-feira, às 19h30, no Pacaembu, pela volta das oitavas de final da Libertadores da América. O caso Sánchez é investigado pela Conmebol e o alvinegro espera para saber se o 0 a 0 da ida será mantido ou se será declarada a derrota por 3 a 0.

Preocupado com o fator psicológico do elenco diante do imbróglio, o técnico Cuca promoverá duas mudanças por suspensão: Victor Ferraz e Alison saem para as entradas de Daniel Guedes e Jean Mota, respectivamente.

“O jogo mais importante é amanhã com o Bahia. Temos que tomar muito cuidado. Prevenido, precavido para tudo. Torcida sabe que é assim. Temos que trabalhar junto com o torcedor, alheios ao jogo, que nem no último sábado. Não nos cabe isso (questão do Sánchez), cabe fazer o melhor em campo”, disse Cuca, em entrevista coletiva.

No Bahia, o único desfalque será Enderson Moreira, suspenso. O técnico não poderá ficar na área técnica da Vila neste sábado. O profissional trabalhou no Peixe entre 2014 e 2015.

Depois de derrota por 1 a 0 para o Internacional, em casa, o Tricolor tentará recuperar os pontos na Baixada Santista. O Bahia é o 11º, com 22 pontos. O Santos o 13º, com 21.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X BAHIA

Data: 25 de agosto de 2018 (sábado)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Henrique Neu Ribeiro e Eder Alexandre (SC)

SANTOS: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Dodô; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Rodrygo, Bruno Henrique e Gabigol.

Técnico: Cuca

BAHIA: Douglas Friedrich; Bruno, Tiago, Lucas Fonseca e Léo; Gregore e Elton; Vinícius, Zé Rafael e Edgar Junio; Gilberto. Técnico: Enderson Moreira