Ano novo, vida nova: Longuine diz que Santos pode vê-lo como reforço

O Santos ainda não anunciou qualquer contratação para este ano que se inicia, mas um dos reforços pode ser Rafael Longuine, de volta após empréstimo ao Guarani.

O meia retomou a boa fase na Série B do Campeonato Brasileiro, com 10 gols, e espera repetir as boas atuações no Peixe em 2019.

“A princípio eu fico no Santos, me apresentarei normalmente com todos (na próxima quarta-feira). Foi um ano muito positivo para mim, voltei a ter sequência, jogando com confiança, fazendo gols e sendo decisivo. Posso dizer que volto mais maduro, confiante e preparado para certas situações. Com confiança, a tendência é render muito mais”, disse o meia, em entrevista à Gazeta Esportiva.

Ciente da dificuldade do Alvinegro em trazer reforços, Longuine se anima com a lacuna no elenco e quer impressionar o novo técnico Jorge Sampaoli e resgatar a confiança do torcedor.

“Sampaoli é treinador de nível mundial, né? Parece ser muito trabalhador, muito inteligente! Espero que dê muito certo aqui, com certeza vamos fazer de tudo pra ajudar ele a ter sucesso aqui e conquistar títulos. Eu jogo em algumas funções e isso facilita para o treinador. Espero que eu esteja preparado para ter oportunidades”, afirmou.

“Sim (torcedor pode vê-lo como reforço). Posso dizer que retomei meu bom futebol, com alegria e confiança de jogar. Estou com muita vontade de jogar e dar alegria ao torcedor do Santos”, concluiu.

Veja outros trechos da entrevista

Interesse de clubes como o próprio Guarani, Ponte Preta e Sport

“Fico feliz por esses interesses, isso mostra que o trabalho foi bem feito durante esse ano! Apareceram alguns times, daqui do Brasil e de fora também, mas eu quero ficar no Santos. Vou fazer de tudo pra ficar e ser aproveitado”.

Parceria com Matheus Oliveira, outro que volta ao Santos

“O Matheus Oliveira é muito bom jogador, inteligente! A gente se entendeu super bem, a gente se conhecia já, treinava juntos no Santos, então isso facilitou muito! Essa dupla rendeu bastante (risos). Espero que ele fique também e seja aproveitado”.

Por que ainda não deu certo no Santos?

“Acho que na verdade tive pouca sequência aqui, em alguns anos quando tive algumas oportunidades fui bem, mas nunca com muita sequência. Talvez isso tenha atrapalhado um pouco meu rendimento”.