Andres Rueda deixa Comitê de Gestão do Santos; presidente teme novas saídas

Andres Rueda pediu para deixar o Comitê de Gestão do Santos nesta quinta-feira. O presidente José Carlos Peres diz que ainda não foi comunicado oficialmente pelo conselheiro, mas admitiu que outros do colegiado podem sair diante do “clima de guerra” no clube.

“Não (comunicou). A gente conversa, está todo mundo assustado. A pressão é muito grande, tem impeachment. Estão fazendo de tudo para desestabilizar o clube. E estão conseguindo. O comitê de gestão está assustados. Na verdade, nós mantemos um CG do mais alto nível. Obviamente que o cara com nome no mercado, com tanta turbulência, tem tendência a sair. E não tem motivo para aguentar… O cara tem família. Tem mulher, neto, filho… Não ganha salário! A gente tem muita dificuldade em tirar esse clima de guerra. E esse clima começou a partir do dia 2 de janeiro, quando sentamos na cadeira. Não vou citar nomes, mas essas ameaças… Isso afetou profundamente o CG. É um clima de terror. Mas o Santos está voltando a crescer”, disse Peres, à Gazeta Esportiva.

Rueda emitiu uma nota oficial para explicar os motivos da decisão. Ele agradeceu ao presidente por cumprir o prometido, porém, diz que atrapalharia mais do que ajudaria neste momento. Veja abaixo, na íntegra.

“Amigos, só aceitei o compromisso de integrar o CG com o objetivo claro de poder implantar três projetos que considero fundamentais para o nosso Clube. Quando recebi o convite do Peres deixei claro minhas intenções e me foi prometido carta branca para tanto.

Quero deixar meu agradecimento ao Peres, que cumpriu 100% o que me prometeu. Vou fazer um relato deles:

1. Regimento Interno do CG.

Informalmente chamo de vacina antirroubo. No meu entender é a única maneira de proteger o Clube contra desmandos de uma única pessoa. Basicamente torna NULO todo contrato do Santos que não tenha como anexo a ata do CG que aprovou a transação.

Lembro Damião, Geuvânio, 20 milhões de honorários advocatícios, exclusividade para a Doyen, Neymar/Malta, equatoriano, etc., nada disso foi aprovado pelos CGs com as condições espelhadas nos contratos. Só nos resta abrir em nosso Conselho pedidos de investigações na CIS que, no máximo, geram tentativa de expulsão dos envolvidos. Digo tentativa pois, na prática, nem isso acontece. Enquanto isso, o Santos sangra tendo que pagar esses valores.

Este projeto foi aprovado por unanimidade pelo CG e está no Conselho Deliberativo para que seja votado e se torne perene, ou seja, todas as gestões terão que seguir.

2. Organograma do Clube

Aprovamos no CG a estrutura do novo organograma que deve ser submetido ao CD, incluindo a figura de um CEO que fará o meio de campo entre a gestão política do Clube e as áreas profissionais. Auditoria operacional interna, gerência exclusiva para tratamento com os sócios, assessores especiais NÃO remunerados, são algumas das mudanças aprovadas. Profissionalização e meritocracia são fundamentais para uma boa gestão.

“Arrumar a cozinha para dar sustentação ao futebol”.

3. Valorização dos Sócios

O sócio é o dono do Santos. Essa é a nossa VERDADE.

Ingressos a R$ 10,00, transporte gratuito entre as duas praças onde somos mandantes para sócios adimplentes, reformulação do programa Sócio Rei a ser implantado após a Copa do Mundo, são algumas ações conseguidas com excelente participação do nosso Marketing, já profissionalizado e todas aprovadas pelo CG.

– Neste momento considero minha missão cumprida no CG e acredito que daqui pra frente mais vou atrapalhar do que ajudar. O Peres foi eleito pela maioria dos sócios numa eleição democrática e julgo que ele tem o direito de administrar o Clube da maneira que ele achar melhor. Óbvio que não concordo com muitas ações por ele tomadas, mas reconheço o seu direito de assim agir. Para não atrapalhar prefiro me retirar. Como alguém já comentou, só me falta mais uma saída do CG para poder escolher uma música no Fantástico.

Brincadeiras à parte acredito que todo santista tem a obrigação de, no que puder, tentar ajudar o Santos e nisso estou com minha consciência tranquila. Sem politicagem fiz o que estava ao meu alcance para melhorar um pouco o nosso Santos FC.

Obrigado a todos pela confiança depositada, pelos companheiros que me acompanharam na Santástica União e em especial aos companheiros do CG que, neste período, acabaram se transformado de colegas em amigos.

Continuarei a dar minha colaboração como sócio, conselheiro e torcedor”.