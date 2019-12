Anderson Ceará elogia Red Bull, mas prioriza realização de sonho no Santos

Alvo do Red Bull Brasil, Anderson Ceará não descarta o empréstimo, mas prioriza a busca por chances no elenco profissional do Santos.

A empresa tenta a liberação do Peixe para a Série A-2 do Campeonato Paulista pelo RB Brasil. A ideia é comprovar a qualidade do jogador de 20 anos e levá-lo à primeira divisão do Brasileirão com o Bragantino no segundo semestre.

“Realmente houve o contato com os meus empresários. É um clube com um projeto sensacional e que disputará a Série A em 2020. Mas sempre deixei claro que o meu sonho e meu objetivo em 2020 é jogar nos profissionais com a camisa do Santos. Confio no meu potencial e tenho um desejo enorme de vencer com essa camisa. Não fecho as portas nesse momento. Quero apenas que seja feito o melhor para todos”, disse Ceará, à Gazeta Esportiva, antes de avaliar 2019 e projetar 2020.

“Foi um ano de muito aprendizado e de muita paciência. Procurei focar em voltar 100% (de lesão no joelho) e, graças a Deus, consegui. Me sinto novo e pronto para todo e qualquer desafio. Um ano que ficará marcado na minha vida. Agradeço muito ao Santos também por todo o suporte nesse momento difícil. E que 2020 possa ser a minha temporada de afirmação no time profissional. Esse é o meu grande desejo. Trabalho diariamente para realizar o meu sonho de jogar pelos profissionais e ter uma sequência”, completou.

Cercado de expectativa na base, Anderson Ceará fez alguns treinamentos com o elenco profissional, mas não ganhou qualquer oportunidade com o ex-técnico Jorge Sampaoli neste ano. Ele estreou diante do Botafogo, em novembro de 2018.

Ceará é uma aposta pessoal do presidente José Carlos Peres. O jogador chegou a treinar no PSV (HOL) em 2018, durante impasse contratual no Alvinegro. O vínculo atual vale até 30 de junho de 2021.

“Será nosso camisa 10 muito em breve. Fui buscá-lo de volta ao Santos. Ele estava na Holanda”, disse Peres, à Gazeta Esportiva, em entrevista recente.