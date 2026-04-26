Análise: Santos faz bom primeiro tempo, mas perde intensidade e fica com empate amargo no Brasileiro

Mesmo com muitos desfalques, incluindo dois dos principais jogadores do time, Neymar e Gabigol, o Santos começou a partida contra o Bahia bem organizado nos dois setores do campo e chegou mais vezes ao gol adversário. No entanto, a equipe perdeu intensidade no segundo tempo, foi dominada pelo adversário e cedeu o empate.

A superioridade inicial santista se refletiu no placar. O Peixe abriu vantagem com Rollheiser, que converteu um pênalti para colocar o Santos na frente. Pouco depois, o argentino voltou a aparecer com personalidade e marcou novamente, também em cobrança de pênalti, ampliando o marcador e dando tranquilidade à equipe ainda na primeira etapa.

No entanto, o cenário mudou completamente após o intervalo. O Santos voltou com menos intensidade e passou a encontrar dificuldades para manter a posse de bola e sustentar a pressão inicial. Com o recuo da equipe santista, o Bahia cresceu na partida e passou a ficar com a bola no campo de ataque, oferecendo mais perigo ao Peixe.

A pressão baiana acabou sendo recompensada na reta final do jogo. Em um intervalo de menos de dez minutos, o time da casa conseguiu buscar o empate: marcou o primeiro gol aos 30 minutos do segundo tempo e voltou a balançar as redes aos 37, frustrando os planos do Santos.

Sendo assim, depois de um primeiro tempo sólido e de abrir dois gols de vantagem, o Peixe viu a vitória escapar na etapa final e deixou o campo com a sensação de empate amargo pelo Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, se afastaria da zona de rebaixamento, mas agora pode até terminar a rodada dentro do Z4, já que tem apenas dois pontos a mais que o Corinthians, que joga neste domingo.

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