Análise: Santos esbarra na ineficiência e falha em dar resposta sem principais peças

O Santos esbarrou na ineficiência e falhou em dar uma resposta àqueles que dizem que a equipe não é nada sem duas de suas principais peças: Neymar e Gabigol. O Peixe decepcionou novamente, perdeu muitas chances, levou um gol que não pode levar e perdeu por 1 a 0 para o Deportivo Cuenca, na última quarta-feira, fora de casa, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana.

Neymar foi preservado por controle de carga, enquanto Gabigol sofre com uma tendinite no adutor da coxa direita. O Peixe também teve as baixas de Miguelito (extenuação muscular nas coxas), Escobar (quadro febril), Gabriel Menino (lesão na coxa direita), Vini Lira (cirurgia de LCA no joelho esquerdo) e Tomás Rincón (falta de visto).

Primeiro tempo de controle, mas sem achar o gol

O técnico Cuca escalou o Santos com algumas novidades em relação à derrota contra o Flamengo. As principais novidades foram a estreia do jovem Rafael Gonzaga, as entradas de Arão e Moisés, e o retorno de Rony. Com a posse, Arão recuava como terceiro zagueiro para qualificar a saída de bola, liberando Gustavinho e Rafael Gonzaga como alas. Já sem a posse, o Peixe se postou no tradicional esquema com dois laterais.

O Santos começou bem a partida, controlando totalmente a posse de bola e criando ao menos três oportunidades de gol nos primeiros dez minutos, com Bontempo e Moisés. A estratégia da saída com três zagueiros inicialmente deu certo, com Arão encontrando bons passes para companheiros livres de marcação, que tinham capacidade de progredir com a bola e acelerar o jogo.

O Peixe, como era esperado, conseguiu se impôr física e tecnicamente contra o Deportivo Cuenca. A única coisa que faltou à equipe alvinegra no primeiro tempo foi um pouco mais de capricho na finalização. Os últimos passes estavam encaixando, o time criou chances, mas pecou nos chutes a gol, faltando calibrar mais o pé nos primeiros 20 minutos de jogo.

Na sequência, porém, o Santos claramente deixou o ritmo cair. Não só parou de encontrar oportunidades e até de pisar no campo de ataque, como também passou a sofrer mais com as chegadas do Deportivo Cuenca, que apesar de se mostrar tecnicamente inferior, quase marcou em um cruzamento feito para a segunda trave, que Vega não completou por muito pouco. Em suma, o domínio da primeira etapa foi do Peixe, mas com mais sustos do que o previsto, uma vez que o time não dosou as energias e sofreu com a queda de ritmo devido à altitude.

Segundo tempo

Cuca promoveu uma alteração já no intervalo: Rollheiser entrou em campo na vaga de Moisés, que vinha mal no jogo. Assim como na primeira etapa, o Peixe começou o segundo tempo com a mesma intensidade, indo para cima do Deportivo Cuenca e criando chances de perigo. Contudo, uma jogada de bola parada colocou tudo a perder. A marcação não se encontrou, Brazão vacilou, e o time equatoriano simplesmente abriu o placar com um gol olímpico.

Depois de sofrer o gol, Cuca mexeu imediatamente. Robinho Jr. entrou no lugar de Oliva, enquanto Rony deu lugar a Thaciano. O Santos, entretanto, pareceu totalmente perdido após sair atrás no placar. A equipe santista sentiu, ficou abatida e pareceu um time totalmente diferente do início da partida. Ainda começou a sofrer mais com os contra-ataques em velocidade do rival.

Final de jogo. O Santos perde por 1 a 0 na estreia da CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/Zk5RkpXksi — Santos FC (@SantosFC) April 8, 2026

O time santista não conseguiu, além disso, articular novas jogadas de ataque, e pecou nas tomadas de decisão, principalmente no último passe. As ausências de Neymar e Gabigol claramente foram sentidas, mas passam longe de ser justificativas plausíveis para a derrota. O Santos deveria ter feito muito mais do que fez no Equador diante de um adversário que era muito inferior tecnicamente.

Com exceção dos minutos iniciais, o segundo tempo do Santos foi um grande nada, totalmente diferente do que se esperava. Para além da queda brusca de rendimento, o resultado foi extremamente decepcionante, uma vez que o Peixe deveria ter entregado o triplo do que entregou em campo. O jogo deixa uma péssima impressão para a torcida alvinegra, cada vez mais descrente de um futuro próspero.

Situação na tabela

Com o resultado, o Santos inicia sua campanha na Sul-Americana na lanterna do Grupo D. O Peixe começa a competição sem pontos e fica atrás de San Lorenzo-ARG (segundo) e Deportivo Recoleta-PAR (terceiro), que empataram na outra partida da chave nesta quarta.

Próximos jogos do Santos

Santos x Atlético-MG (11ª rodada do Brasileirão)

Data e horário: 11/04 (sábado), às 20h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Santos x Deportivo Recoleta-PAR (segunda rodada da Copa Sul-Americana)

Data e horário: 14/04 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)