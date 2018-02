Amuleto do Santos, Copete tem o São Paulo como sua maior vítima

O atacante Jonathan Copete é um dos trunfos do Santos para o clássico contra o São Paulo, neste domingo, às 17 horas (de Brasília), no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. O colombiano, com cinco gols, tem no rival tricolor a sua maior vítima jogando no futebol brasileiro.

Contratado junto ao Atlético Nacional-COL em junho de 2016, Copete serve como espécie de amuleto diante do adversário, contra quem já disputou quatro clássicos desde então, balançando as redes em três deles.

No primeiro San-São, válido pelo returno do Campeonato Brasileiro de 2016, marcou o gol da vitória do Peixe por 1 a 0, no Pacaembu. Depois, pelo Paulistão do ano passado, fez o de honra do Santos na derrota por 3 a 1, em plena Vila Belmiro.

Em julho de 2017, pelo primeiro turno do Nacional, o colombiano fez os três no triunfo do time alvinegro por 3 a 2, na Baixada. No último San-São, o camisa 36 entrou apenas aos 40 minutos do segundo tempo e não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1, no Pacaembu.

Neste domingo, Copete enfrentará uma equipe que venceu os últimos quatro jogos sem sofrer um gol sequer. Já o Santos, após três rodadas sem vitórias, se reabilitou ao bater o São Caetano, por 2 a 0, na última quarta-feira.

“Sabemos que será mais um jogo complicado. O time deles está numa boa sequência e não sofre gols há algumas partidas, mas a nossa equipe também é forte, vem de uma boa vitória na última rodada e está se preparando bem para o clássico”, analisou o jogador de 30 anos.

Sem ainda ter marcado gols em 2018, mas com três assistências em seis jogos na temporada, o colombiano está otimista para o clássico deste domingo. “Estamos confiantes de que podemos fazer uma grande atuação para sair de lá com um bom resultado”, completou o maior artilheiro estrangeiro da história do Peixe, com 24 tentos em 91 partidas.

Com dez pontos ganhos em seis rodadas, o São Paulo lidera o Grupo B do Estadual. O Santos, com 11 pontos em sete partidas, ocupa o primeiro lugar do Grupo D. Ambos buscam a primeira vitória em clássicos na temporada após perderem para Corinthians e Palmeiras, respectivamente.