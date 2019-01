Alvo do Santos, Pérez vai para outro clube argentino, diz presidente do Boca

O presidente do Boca Juniors, Daniel Angelici, disse à Gazeta Esportiva que Pablo Pérez atuará por outro clube argentino. O volante estava na mira do Santos.

Angelici não quis revelar o destino do jogador, mas, de acordo com a Tyc Sports, o Independiente tem interesse e negocia o empréstimo por uma temporada.

Pérez é capitão do Boca, mas teve desentendimento com a torcida e não vai permanecer. O meio-campista de 33 anos havia sido indicado ao Peixe pelo técnico Jorge Sampaoli.

Sem Pablo Pérez, o Santos busca outro meio-campista no mercado. No último domingo, o presidente José Carlos Peres afirmou que não via dificuldade para trazer o atleta do Boca.