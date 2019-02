Alto salário de Eduardo Sasha no Santos dificulta empréstimo

Eduardo Sasha não está nos planos do técnico Jorge Sampaoli e não foi inscrito para a primeira fase do Campeonato Paulista. Mesmo assim, o Santos tem dificuldade para negociá-lo.

O problema é o alto salário do atacante. Fixo, ele recebe quase R$ 300 mil mensais, além de alguns gatilhos e luvas diluídas. Mesmo que o Peixe aceite pagar parte dos vencimentos, a quantia ainda seria considerável.

Os representantes de Sasha buscam opções no Brasil e também no exterior – O Botafogo é um dos clubes que analisam a contratação do jogador de 26 anos. Houve especulação sobre o Ceará, mas o presidente Robinson de Castro nega o interesse.

Sasha chegou por empréstimo em janeiro de 2018, se destacou e acabou comprado em abril, numa troca com o Internacional por Zeca e R$ 2,5 milhões por 30% dos direitos econômicos. Seu contrato vale até dezembro de 2022. Ele tem sete gols em 49 partidas pelo Santos.

