Alto, mas rápido: conheça Kaique Rocha, nova aposta do Santos

Kaique Rocha, de 17 anos, é mais uma aposta das categorias de base do Santos. O técnico Cuca promoveu o zagueiro ao elenco profissional nesta sexta-feira e ele deve ser opção no banco de reservas contra a Chapecoense na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Foi, sem dúvidas, a notícia mais aguardada por mim neste ano. Assim que terminei a Copa São Paulo como titular, com apenas 17 anos, trabalhei muito e vivi a expectativa a cada dia por essa oportunidade. Sinceramente, a ficha ainda não caiu. Estar no profissional ao lado de grandes jogadores que o Santos possui é mais um sonho realizado. E agora é dar o meu máximo para aprender, evoluir, buscar meu espaço e correr atrás de minhas próximas metas”, disse Kaique, à Gazeta Esportiva.

Com a necessidade de mais um defensor por conta das lesões de Lucas Veríssimo e Luiz Felipe, além do fim do contrato de Robson Bambu, a comissão técnica olhou para a base e viu Kaique em destaque. O jogador tem 1,95 m de altura e “rodou” no clube neste ano.

Foram 30 jogos no sub-17, sete no sub-20 e outros cinco no sub-23, além de cinco pela seleção brasileira sub-17. Três gols foram marcados na temporada. Cuca explicou os motivos de testar o garoto.

“Eu observei o último jogo via TV (empate com o Coritiba pelo Copa do Brasil Sub-17e meu auxiliar Eudes (Pedro) aqui (in loco, na Vila Belmiro). Não analisamos só esse jogo, mas todos. Temos tido sincronia com Maturana (Marco, gerente) e pessoal da base. Kaique tem comando, liderança, é grande e não é lento. É um menino para ser bem trabalhado”, disse o técnico, em entrevista coletiva.

Responsável pela vinda de Kaique após a dispensa do zagueiro no São Paulo, o técnico Luciano Santos, ex-sub-17 e agora auxiliar do sub-20, apresenta o atleta ao torcedor.

“Ele chegou ao clube 2014 e fez parte da equipe que se sagrou campeão paulista naquele ano. Ele vem no processo de desenvolvimento e tem evolução constante. Ele é um atleta de bom nível técnico, tático e emocional. Tem bom um contra um defensivo e ótimo perfil de grupo. Estamos muito contentes por ele fazer essa integração ao profissional, adquirindo maturidade que será de extrema importância. Ficamos felizes por revelar mais um Menino da Vila”, disse o treinador, à reportagem.

Kaique foi visto de perto por Cuca no trabalho tático desta sexta-feira, mas, a princípio, a ideia é deixá-lo banco. O técnico deve improvisar Yuri ou Alison ao lado de Gustavo Henrique contra a Chapecoense.