Alison vê liberdade maior com Cuca no Santos e comemora números

Alison vê liberdade maior para atuar no Santos sob o comando do técnico Cuca. A principal característica do volante é a marcação, mas foi possível vê-lo na intermediária ofensiva, principalmente pelo lado direito, nos últimos jogos.

“Mudou muito a confiança. Futebol tem muito disso. Jogador tem que estar confiante, passamos por momento difícil e perdemos um pouco dela, mas conseguimos recuperar e temos novo momento. Cuca me dá liberdade, é óbvio que em primeiro lugar penso em proteger a zaga e marcar, mas me dá liberdade para chegar na frente. Quando eu vou, Pituca segura. A gente coordena dentro dos jogos e temos que manter dessa forma”, disse Alison, em entrevista coletiva.

O “cão de guarda” é o líder de desarmes do Peixe no Campeonato Brasileiro. Só diante do Atlético-PR, no último domingo, foram 25.

“Fico feliz pelo momento, não só meu, como da equipe. É um número importante, me preocupo bastante com isso. Fico feliz, tem muito a ver com a confiança, sim. Jogador confiante rende muito mais. Espero manter esses números porque acabo ajudando meus companheiros”, completou.

Alison é presença garantida no Santos para a partida contra o Vitória, sexta-feira, em Salvador, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.