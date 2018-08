Al Ahli oficializa proposta por Vecchio, do Santos

Após sondagem do Al-Jazira e a liberação da comissão técnica do Santos para negociações, o Al Ahli, de Dubai, nos Emirados Árabes, oficializou uma proposta de empréstimo a Vecchio.

O Peixe não fará força para manter o meia e aguarda pelo acerto dos empresários com os árabes. O argentino ficou fora do banco de reservas contra o Botafogo, no último sábado, no Engenhão.

O alvinegro quer liberar Vecchio em definitivo, mas não descarta um empréstimo com opção de compra, como no caso de David Braz com o Sivasspor. O meio-campista não empolga tecnicamente e recebe alto salário.

Após sequência como titular no início da temporada com o técnico Jair Ventura, Vecchio perdeu espaço e costumava só completar o banco de reservas. Ele não está nos planos do técnico Cuca. São 17 jogos no ano, 42 no total e apenas um gol marcado. O contrato vai até 31 de dezembro de 2019.