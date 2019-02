Aguilar garante que falhas contra o Ituano não vão tirar sua confiança

Felipe Aguilar chegou e não demorou a assumir a titularidade do Santos. O zagueiro colombiano, inclusive, está confirmado no clássico de sábado, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, apesar da ideia de Jorge Sampaoli de colocar em campo uma equipe alternativa do Peixe.

Em um mês no clube, o jogador de 26 anos vai para o seu sétimo jogo como titular, sendo que nos últimos seis compromissos em nenhum Aguilar foi substituído.

“Um passo importante para mim, é minha primeira experiência fora do meu país, tenho o pensamento de sempre conseguir ser melhor, crescendo”, comentou, sem negar o que mais o chocou no futebol brasileiro.

“Muito mais intenso. Realmente é muita pressão, todos os lugares têm uma condição técnica e física importante, são intensos nos 90 minutos, algo que na Colômbia nem todas as partidas são intensas assim. Isso foi o que me surpreendeu no futebol brasileiro”.

Pouco a pouco a confiança do torcedor santista vai aumentando. Tudo porque, de fato, a goleada sofrida diante do Ituano abalou a expectativa do que a contratação poderia render com a camisa alvinegra. Apesar disso, Aguilar garante que os 5 a 1 não interferem em seu rendimento até hoje.

“Uma partida ruim minha e do coletivo. Normal que as críticas caiam sobre mim, pelos erros, por eu ser estrangeiro e pela forma como perdemos, foram muitos gols. Tenho confiança em mim, tenho de continuar jogando, críticas são normais por parte de vocês (imprensa), da torcida. Estou tranquilo”, explicou, antes de opinar sobre o que a equipe deve fazer para a defesa não ficar mais exposta.

“A melhor arma para evitar isso é ficar com a bola, porque em muitas ocasiões, no meio ou atrás, toque errados provocam contra-ataque do rival. O equilíbrio está em pressionar para não ficarmos expostos”, concluiu.