Afastado do Paraná, Cleber pede para treinar no Santos

Afastado do Paraná na reta final do Campeonato Brasileiro, Cleber Reis pediu para treinar no Santos antes do fim do empréstimo, em dezembro. Os paranistas estão na lanterna e virtualmente rebaixados para a Série B.

O zagueiro tem um edema no tornozelo direito, lesão sofrida na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, no dia 29 de julho. A recuperação foi feita por meio de injeções e o jogador ainda sente dor no local. O Peixe analisa a situação.

Cleber tem 27 anos e atuou em 12 partidas do Brasileirão. O atleta chegou a ser afastado por indisciplina no Paraná, retornou e acabou cortado por opção técnica desta vez. Seu contrato com o Alvinegro vai até 2020. O clube da Baixada Santista gastou 2 milhões de euros (R$ 7,3 mi, à época) para tirá-lo do Hamburgo-ALE em 2016.

Veja uma nota oficial divulgada por Cleber Reis:

“Nação paranista,

Gostaria de comunicar que a partir de hoje não faço mais parte do elenco principal do Paraná para o restante da temporada. Em uma decisão completamente inesperada e sem justificativa, fui afastado do time pela nova diretoria de futebol do clube, juntamente com outros jogadores que também vinham sendo titulares ao longo da competição.

Infelizmente, essa diretoria optou por afastar ou rescindir contratos de muitos atletas que defenderam a equipe neste Campeonato Brasileiro.