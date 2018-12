AeroPeixe: torcida do Santos recebe Sampaoli com festa

A torcida do Santos fez festa no Aeroporto de Guarulhos para receber o técnico Jorge Sampaoli no fim da tarde deste domingo. Cerca de 200 pessoas estiveram presentes no Terminal 2 para o “AeroPeixe”.

O argentino terá a primeira conversa com o presidente José Carlos Peres ainda nesta noite, antes de dormir em São Paulo. Ele vai à Baixada Santista na manhã desta segunda-feira para conhecer a estrutura da Vila Belmiro, CT Rei Pelé e CT Meninos da Vila.

A expectativa é da assinatura do contrato de dois anos entre segunda e terça. Antes de sair de Buenos Aires, o argentino assinou um termo de compromisso e o Peixe não vê chance da negociação melar.

Sampaoli substitui Cuca, afastado da profissão por conta de problema cardíaco. A contratação pelo Santos teve o impacto esperado e foi noticiada em mais de 20 países.

Chegada de Sampaoli no aeroporto de Guarulhos! 🐳 pic.twitter.com/5SyUJdIk2r — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 16 de dezembro de 2018