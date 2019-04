Advogado registra notícia-crime após áudio racista de conselheiro do Santos

O advogado André dos Santos registrou uma notícia-crime após o vazamento de áudio racista de Adilson Durante Filho, conselheiro do Peixe e secretário-adjunto de Turismo de Santos.

A queixa foi protocolada na madrugada desta sexta-feira, na Delegacia Seccional de Santos, baseada no artigo 20, “caput”, da Lei nº 7.716/89: “Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”.

A pena é de reclusão de um a três anos, além de multa. O documento se baseou em matérias jornalísticas a respeito do caso, com o anexo do áudio.

“Faço isso não por mim apenas, mas pelo meu pai, pela minha mãe, pela minha irmã, tios, tias e avós e, especialmente, pela minha filha, pois o caráter de um homem jamais poderá ser medido em razão da sua cor, da sua crença, origem ou coisa que o valha, sendo esse, inclusive, o entendimento que sempre me guiou”, disse o advogado.

Conselheiros do Santos conversam para protocolar um requerimento para a expulsão de Adilson Durante, conhecido como “Adilsinho” e ex-diretor da base e do profissional do clube na última década. São necessárias pelo menos 20 assinaturas para o caso ser encaminhado à Comissão de Inquérito e Sindicância.

Veja, abaixo, os comentários enviadas pelo próprio Adilson, pelo Santos, pelo prefeito Alexandre Barbosa e por Marcelo Teixeira, presidente do Conselho Deliberativo.

Santos:

“O Santos Futebol Clube tem na sua trajetória a marca de ter sido, nos anos 60, um dos símbolos mais fortes, em nível mundial, do combate ao racismo, ainda engatinhando naquela época, mas que se fortalecia. O time mágico de Pelé, Pepe, Coutinho, Zito e tantos outros gênios do futebol espalhou aquela maravilhosa imagem de brancos e negros se abraçando para comemorar gols que encantavam o mundo. Até hoje mantemos acesa essa tradição. Assim, é muito triste que tantas décadas depois tenhamos de vir a público reafirmar nosso absoluto repúdio a qualquer forma de discriminação e racismo. Temos orgulho da nossa história construída em 107 anos de existência por ídolos negros, pardos, brancos e seres humanos de todas as etnias. Brasileiros, somos produto da miscigenação. Santistas, vamos continuar lutando pela paz do nosso branco e pela nobreza do nosso preto, cores eternamente entrelaçadas em nossa história”.

Adilson Durante Filho

“Com relação a um antigo áudio de alguns anos atrás que circula nas mídias sociais, de minha autoria, gostaria de expor que, em um momento de infelicidade e levado pela emoção, em decorrência de um fato que muito me abalou, acabei me expressando de forma absolutamente diversa das minhas crenças e modo de agir. Jamais tive a intenção de atingir quem quer que seja, até porque assim me manifestei em um pequeno grupo de supostos amigos de WhatsApp. Consigno que não tenho qualquer preconceito em razão de cor, raça ou credo, pois minha criação não me permitiria ser diferente. Peço, humildemente, desculpas a todos que se sentiram ofendidos, e expresso, por meio deste comunicado, meu mais profundo arrependimento quanto às palavras genericamente proferidas”, disse o Conselheiro.

Prefeito Paulo Alexandre Barbosa

“Como prefeito, afrodescendente, cidadão, filho de ex-engraxate de sapato de origem humilde, manifesto, com veemência, repúdio a qualquer manifestação que defenda ou propague preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, independentemente dos meios, circunstâncias ou período de tempo que ocorra. Sempre será e deve ser absolutamente condenada.

O funcionário da prefeitura envolvido no lamentável caso que se tornou público, sr. Adilson Durante Filho, reconheceu o grave erro, pediu desculpas, se retratou publicamente e está ciente da sua responsabilidade e das possíveis consequências desse ato cometido na esfera de sua vida privada. Ele pediu licença não remunerada de suas funções para que possa prestar os esclarecimentos devidos decorrentes da sua manifestação.