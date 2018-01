Acertado com Gabigol, Santos vê negócios esfriarem

Enquanto espera pela documentação da Internazionale-ITA para anunciar Gabigol por empréstimo de um ano, o Santos não está perto de contratar o meia Zelarayán, do Tigres-MEX, e o atacante Tréllez, do Vitória.

As primeiras ofertas do Peixe pela dupla foram recusadas. As negociações seguem em andamento e são conduzidas pelo executivo Gustavo Vieira. Por Zelarayán, o Santos ofereceu uma compensação financeira pelo empréstimo de um ano. Por Tréllez, o Peixe apostou em uma quantia bem abaixo da multa rescisória – de R$ 10 milhões -, pela contratação em definitivo.

Com Gabigol, Eduardo Sasha e Romário acertados, e Vitor Bueno se recuperando de lesão, o Santos não vai fazer loucuras por reforços neste momento. O clube entende que o elenco está bem servido e só vai trazer outros atletas em caso de boas oportunidades no mercado e que cheguem com status de titular.

A comissão técnica e a direção acreditam que seria importante trazer um volante, um meia e um centroavante. O desempenho no Campeonato Paulista pode acelerar ou retardar a procura por reforços.